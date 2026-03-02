استمرار تعليق الدوام الوجاهي في الضفة حتى نهاية الأسبوع

فلسطين أون لاين

02 مارس 2026 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

مددت وزارة التربية والتعليم،  يوم الاثنين، تعليق الدوام الوجاهي في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مدارس "الأونروا" ورياض الأطفال، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن تعليق الدوام الوجاهي الذي أعلنته يومي (الأحد والاثنين) سيستمر في جميع المدارس والجامعات والكليات، الحكومية والخاصة، إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن الدوام خلال الفترة المذكورة سيُعقد بنظام التعليم عن بُعد، "حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، وضماناً لاستمرارية العملية التعليمية والأكاديمية".

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقييم الحالة وفق تطورات الأوضاع، وسيُعلن عن أي مستجدات في حينه عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة.

ويتزامن ذلك، مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران من جهة، والرد الإيراني من جهة أخرى، ما أدى إلى تشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

