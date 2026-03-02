استشهاد شقيقَين في هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية قريوت

استُشهد شقيقان وأصيب خمسة أشخاص آخرين في هجوم إرهابي نفذته ميليشيات المستوطنين على بلدة قريوت جنوبي نابلس بعد ظهر الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد محمد طه معمر (52 عامًا) وفهيم طه معمر (48 عامًا) برصاص مستوطنين، وبحماية جنود جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين جنوب قريوت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشهيدين أصيبا بالرصاص في الرأس، مبينة أن طواقمها تعاملت أيضًا مع ثلاث إصابات أخرى وهم: طفل (15 عامًا) أصيب بالرصاص في الكتف، وشاب (30 عامًا) أصيب بالرصاص في الكتف، وشاب (32 عامًا) أصيب بالرصاص في الركبة. فيما ذكرت مصادر محلية أن سبعة جرحى وصلوا إلى مستشفى رفيديا، واستُشهد اثنان منهم.

من جهته، قال الناشط ضد الاستيطان في قرية قريوت بشار القريوتي، إن عددًا من المستوطنين هاجموا قريوت من الجهة الجنوبية وأطلقوا النار بشكل مباشر نحو المواطنين.

وبيّن القريوتي أن الأحداث بدأت عندما شرع مستوطنون بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الزراعية في الجهة الجنوبية لقريوت قرب نبع "سيلون"، وقد كان التجريف قريبًا جدًا من منازل المواطنين، ومن بينها منزل الشقيقين الشهيدين محمد وفهيم.

وأضاف أن دعوات أُطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي للتصدي لأعمال التجريف، وفي تلك الأثناء قام المستوطنون بإطلاق النار بشكل مباشر نحو الشبان وأصحاب المنزل القريب، ما أدى لاستشهاد الشقيقين وإصابة شقيقهم الثالث.

وأشار القريوتي إلى أن جيش الاحتلال اقتحم قريوت لاحقًا ووفر الحماية للمستوطنين أثناء مهاجمتهم للمنازل وإحراق سيارة كانت متوقفة بجواره.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال وتخريب الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى التهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1121 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتل.



المصدر / فلسطين أون لاين