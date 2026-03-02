فلسطين أون لاين

02 مارس 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
لحظة سقوط الطائرة الأمريكية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، بأن عدداً من الطائرات العسكرية التابعة للقوات الأمريكية قد سقطت صباح الإثنين في البلاد.

 وأوضح المتحدث في بيان، أن "الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

وأضاف الناطق الرسمي أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".

وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية، تأكيدة إسقاط طائرة أمريكية واحدة على الأقل في الكويت، مؤكداً أن طاقم الطائرة تمكّن من القفز "بسلام".

وفي وقت سابق،تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر لحظة سقوط ما يتردد أنها طائرة حربية في منطقة الجهراء شمال غربي الكويت، وسط تصاعد ألسنة اللهب من ذيلها قبل أن يقفز طياراها بالمظلات.

ويُظهر أحد المقاطع الطائرة وهي تهوي بسرعة منخفضة نسبيا بينما تشتعل النيران في الجزء الخلفي منها، قبل أن يُشاهد مظليان في السماء، في إشارة إلى تمكن الطيارين من القفز في الوقت المناسب.

كما أظهرت مشاهد أخرى هبوط أحدهما على الأرض ونجاته دون أن تتضح حالته الصحية بشكل رسمي.

ولم تصدر الجهات الرسمية الكويتية حتى الآن بيانا يوضح ملابسات الحادث أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة، كما لم يتم تأكيد نوعها رسميا.

وتداول ناشطون تكهنات بأن الطائرة من طراز "إف-15" أو "إف/إيه-18″، غير أن المقاطع المتداولة لا تتيح تأكيدًا قاطعًا لهويتها.

ويأتي تداول هذه المشاهد في ظل أجواء إقليمية مشحونة، مما دفع مستخدمين إلى ربط الحادث بسياقات عسكرية أوسع، دون صدور معلومات رسمية تدعم تلك الروايات.

المصدر / وكالات
