استهدفت الصواريخ الإيرانية عدة قواعد لأمريكا وسفاراتها في دول الخليج في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للنشاط العسكري والصاروخي بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال الجيش الإيراني، إننا نفذنا الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح، واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كرو.

وأعلن الجيش الإيراني، عن خروج القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت عن الخدمة، لافتا إلى قصف 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز وأصبنا الهدف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مشاهد لسقوط طائرة عسكرية أمريكية في أجواء الكويت، في ظل حالة استنفار جوي تشهدها المنطقة، وسط تقارير عن تحركات عسكرية مكثفة وعمليات اعتراض للصواريخ والطائرات المسيّرة في أجواء الكويت ودول الخليج عمومًا.

كما سُجلت لحظات سقوط الطائرة في منطقة الجهراء شمال غرب الكويت وتصاعد ألسنة الدخان.

وقد استهدفت إيران مبنى السفارة الأمريكية في الكويت، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة.

وسمع دوي انفجارات في الدوحة ودبي، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ إيرانية في أجواء البحرين، حيث استهدفت قاعدة أمريكية ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان.

وفي العراق، تم سماع دوي انفجار في أربيل شمال البلاد، مع استهداف قاعدة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وأفادت مصادر أمنية عن إسقاط ثلاث مسيرات فوق مطار أربيل حيث تتمركز القوات الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين