فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاروخ "بيت شيمش" يخترق الملجأ ويوقع قتلى ويثير مخاوف حول التحصينات

الاحتلال يعتقل 525 فلسطينياً بينهم 21 امرأة و37 طفلاً خلال فبراير

تراجع حاد في شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتكدس مئات الناقلات

آخر التطورات.. العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

قفزة قياسية في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25% بفعل الحرب

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

استعدادا لتوسيع عدوانه.. جيش الاحتلال يبدأ حشد 100 ألف جندي احتياط

موجات صاروخية ومسيرات مكثفة أظهرت حدود الاعتراض وكلفة الاستنزاف

مع تصاعد العدوان على إيران.. الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

بين الكفاءة والمرونة.. أيهما الأفضل: ميزة الخصوصية في S26 Ultra أم واقي الشاشة؟

بالفيديو والصور قواعد وسفارات أمريكا تحت القصف الإيراني ومشاهد مذلة لقائد طائرة عقب سقوطها

02 مارس 2026 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف السفارة الأمريكية في الكويت

استهدفت الصواريخ الإيرانية عدة قواعد لأمريكا وسفاراتها في دول الخليج في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للنشاط العسكري والصاروخي بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال الجيش الإيراني، إننا نفذنا الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح، واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كرو.

وأعلن الجيش الإيراني، عن خروج القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت عن الخدمة، لافتا إلى قصف 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز وأصبنا الهدف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مشاهد لسقوط طائرة عسكرية أمريكية في أجواء الكويت، في ظل حالة استنفار جوي تشهدها المنطقة، وسط تقارير عن تحركات عسكرية مكثفة وعمليات اعتراض للصواريخ والطائرات المسيّرة في أجواء الكويت ودول الخليج عمومًا.

كما سُجلت لحظات سقوط الطائرة في منطقة الجهراء شمال غرب الكويت وتصاعد ألسنة الدخان.

 وقد استهدفت إيران مبنى السفارة الأمريكية في الكويت، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة.

وسمع دوي انفجارات في الدوحة ودبي، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ إيرانية في أجواء البحرين، حيث استهدفت قاعدة أمريكية ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان.

وفي العراق، تم سماع دوي انفجار في أربيل شمال البلاد، مع استهداف قاعدة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وأفادت مصادر أمنية عن إسقاط ثلاث مسيرات فوق مطار أربيل حيث تتمركز القوات الأمريكية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القصف الإيراني #العدوان على إيران #سفارات أمريكا #قواعد أمريكا #قواعد وسفارات أمريكا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة