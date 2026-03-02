سعر برميل النفط يتخطى 80 دولارا

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% عند افتتاح الأسواق الاثنين، إذ أثار الصراع الناجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتداعياته في الشرق الأوسط مخاوف من اضطرابات حادة في إمدادات النفط الخام.

قرابة الساعة 23,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 9,90% ليصل إلى 80,16 دولارا للبرميل، بعدما سجل عند الافتتاح ارتفاعا بنسبة 13%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8,25% ليصل إلى 72,55 دولارا للبرميل.

ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا في سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط الخام، والذي كان قد أخذ في الحسبان تدريجا ازدياد المخاطر الجيوسياسية ليصل إلى أكثر من 72 دولارا الجمعة، في ارتفاع كبير عن مستوى 61 دولارا الذي سُجّل مطلع العام.

وباتت الاضطرابات الإقليمية تهدد النقل البحري عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.

ولم يُغلق المضيق تماما، إذ أفادت تقارير من شركة كيبلر بعبور عدد قليل من السفن الصينية والإيرانية، لكن حركة الملاحة فيه باتت شبه مستحيلة.

وعقب الهجوم الذي استهدف سفينتين الأحد قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في مضيق هرمز، دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز شركات الشحن إلى “تجنب” المنطقة.

ومن شأن ذلك رفع تكاليف التأمين بصورة كبيرة، وقد أكدت شركات شحن كبرى تعليق عبور أساطيلها عبر المضيق.

نظريا، تملك الدول المستوردة للنفط احتياطات، إذ يُلزم أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالاحتفاظ بمخزون نفطي يكفي لمدة 90 يوما، لكن لا يُستبعد أن تتجاوز الأسعار 100 دولار.

وإثر بدء الهجوم على إيران، رفعت السعودية وروسيا وست دول أخرى من أعضاء تحالف أوبك+ الأحد حصص إنتاجها النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر نيسان/أبريل، وهو حجم فاق التوقعات.

