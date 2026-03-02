فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاروخ "بيت شيمش" يخترق الملجأ ويوقع قتلى ويثير مخاوف حول التحصينات

الاحتلال يعتقل 525 فلسطينياً بينهم 21 امرأة و37 طفلاً خلال فبراير

تراجع حاد في شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتكدس مئات الناقلات

استهداف مكتب بنيامين نتنياهو بهجوم صاروخيّ إيرانيّ

قفزة قياسية في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25% بفعل الحرب

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

استعدادا لتوسيع عدوانه.. جيش الاحتلال يبدأ حشد 100 ألف جندي احتياط

موجات صاروخية ومسيرات مكثفة أظهرت حدود الاعتراض وكلفة الاستنزاف

مع تصاعد العدوان على إيران.. الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

بين الكفاءة والمرونة.. أيهما الأفضل: ميزة الخصوصية في S26 Ultra أم واقي الشاشة؟

حزب الله يستهدف موقعاً للاحتلال في حيفا ويؤكد: ردٌّ دفاعيٌّ مشروع

02 مارس 2026 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني فجر يوم الاثنين، استهدافه بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات، موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا المحتلة.

وقال "حزب الله" في بيان عسكري إنّ "هذه العملية تأتي "ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم". 

وأضاف "كما تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، مشيرًا إلى "تأكيدات قيادة المقاومة المتواصلة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وتابع "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهراً من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وشدّد على أنّ هذا الرد هو "رد دفاعي مشروع"، وأنّ "على المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31 شهيداً و149 جريحاً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #العدوان على لبنان #العدوان على إيران #حزب الله يقصف حيفا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة