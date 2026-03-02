حزب الله يستهدف موقعاً للاحتلال في حيفا ويؤكد: ردٌّ دفاعيٌّ مشروع

أعلن حزب الله اللبناني فجر يوم الاثنين، استهدافه بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات، موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا المحتلة.

وقال "حزب الله" في بيان عسكري إنّ "هذه العملية تأتي "ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم".

وأضاف "كما تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، مشيرًا إلى "تأكيدات قيادة المقاومة المتواصلة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وتابع "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهراً من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وشدّد على أنّ هذا الرد هو "رد دفاعي مشروع"، وأنّ "على المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31 شهيداً و149 جريحاً.





المصدر / فلسطين أون لاين