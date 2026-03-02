لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بـ'آماله الكاذبة'، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

وقال لاريجاني، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، يوم الاثنين، إنّ ترامب حوّل شعاره "أميركا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، وضحّى بالجنود الأميركيين في سبيل سعي "إسرائيل" للسلطة.

وأضاف "بأفعال متوهمة وأكاذيب جديدة يُحمّل ترامب الجنود الأميركيين وعائلاتهم مجدّداً ثمن عبادة شخصيته".

وتابع "اليوم الشعب الإيراني يدافع عن نفسه ولم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية الغزو".

وتأتي هذه التصريحات تعليقاً على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مبادرة من لاريجاني لاستئناف المحادثات مع واشنطن قدّمت عبر وسطاء من سلطنة عمان.

وشنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجومًا مشتركًا على إيران والذي استهدف مناطق واسعة من البلاد، وأدّى إلى استشهاد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وعدد من القادة الإيرانيين.

المصدر / فلسطين أون لاين