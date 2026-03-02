العدوان على إيران… تحالف الهيمنة وغدر السياسة

العدوان على ايران، لا يمكن فهمه بوصفه مواجهة عسكرية محدودة أو تطورًا عابرًا في سياق التوترات المتراكمة. نحن أمام لحظة كاشفة تعرّي طبيعة التحالف الذي يدير المشهد: تحالف أمريكي–صهيوني يتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة إلى مشروع أوسع يستهدف إعادة تشكيل المنطقة وفق معادلات الهيمنة والسيطرة، والذي تحدث عنه نتنياهو قبل أيام.

الولايات المتحدة، التي اعتادت تقديم نفسها كضامن للاستقرار وراعٍ للتوازنات، تمارس مجددًا سياسة الغدر السياسي.

فهي في العلن تتحدث عن الردع والدفاع، وفي الواقع تنخرط في عدوان يفتح أبواب التصعيد على مصراعيها.

هذا السلوك ليس استثناءً، بل امتداد لنهج تاريخي يقوم على توظيف الأزمات لإعادة رسم خرائط النفوذ بما يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية، حتى لو كان الثمن مزيدًا من الفوضى وعدم الاستقرار.

اللافت في هذه المرحلة هو البعد الأيديولوجي الواضح في الخطاب والممارسة. فالمصطلحات المستخدمة، والإشارات الدينية المستحضرة، تكشف أن القرار السياسي لم يعد محكومًا فقط بالبراغماتية، بل يتقاطع مع رؤية عقائدية تتبناها الصهيونية الدينية في حكومة الاحتلال، وتجد صداها في أوساط اليمين المسيحي المتطرف في الولايات المتحدة.

هذا التقاطع يمنح العدوان بعدًا يتجاوز السياسة التقليدية، ويضعه في إطار مشروع يسعى إلى فرض تصور ديني–سياسي للمنطقة.

امتداد المواجهة إلى استهداف مدن الاحتلال، وما رافقه من ضربات طالت قواعد أمريكية في الإقليم، يشير إلى أن معادلة القوة لم تعد أحادية الاتجاه.

فالمشهد الحالي يعكس تحولًا في قواعد الاشتباك، ويؤكد أن إشعال النار في الإقليم لن يبقى بلا ارتدادات. غير أن الخطورة لا تكمن فقط في تبادل الضربات، بل في تحويل الصراع إلى إطار عقائدي مفتوح يصعب احتواؤه أو ضبط حدوده.

إن جوهر المسألة يتمثل في مشروع سيطرة طويل المدى، يسعى إلى تكريس تفوق استراتيجي دائم للاحتلال، تحت مظلة دعم أمريكي مباشر.

هذا المشروع لا يتوقف عند حدود دولة بعينها، بل يستهدف إعادة صياغة موازين القوى في المنطقة بأكملها. ومن هنا فإن قراءة العدوان على إيران بوصفه حلقة منفصلة عن سياق الهيمنة الأوسع ستكون قراءة قاصرة.

المنطقة اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تُفرض عليها معادلات السيطرة بالقوة تحت غطاء تحالف أيديولوجي واضح، أو أن تدرك شعوبها أن استمرار هذا المسار لن ينتج إلا مزيدًا من التوتر والانفجار. وفي كل الأحوال، فإن الحروب التي تُدار بعقلية الهيمنة والعقيدة لا تبقى محدودة، بل تتسع دوائرها بقدر ما يتسع طموح السيطرة ، وتحت أنام صراع قد يتوقف سريعًا.

المصدر / فلسطين أون لاين