غزة في مفترق التحولات.. مسار مفتوح على احتمالات متعددة

تتحرك الأحداث في غزة بوتيرة متسارعة، بحيث يصعب الفصل بين ما هو ميداني وما هو سياسي، وما هو إنساني وما هو استراتيجي. فحرب الابادة لم تكن مجرد جولة تصعيد عابرة، بل تحولت إلى محطة مفصلية أعادت رسم كثير من المعادلات القائمة منذ سنوات. كثافة العمليات العسكرية واتساع نطاقها عكسا رغبة واضحة في تغيير قواعد الاشتباك، غير أن طبيعة القطاع الجغرافية والديموغرافية جعلت المعركة معقدة ومفتوحة على استنزاف طويل.

في الميدان، لم يعد الصراع قائمًا على الضربات السريعة بقدر ما أصبح اختبارًا للقدرة على التحمل وإدارة الوقت. حرب المدن والأنفاق، وتكتيكات الكرّ والفرّ، جعلت المواجهة متعددة الطبقات، حيث يصعب تحقيق حسم عسكري تقليدي. وفي المقابل، أدى الضغط العسكري المتواصل إلى تفاقم الوضع الإنساني بصورة غير مسبوقة، فالبنية التحتية المنهكة أصلًا باتت على حافة الانهيار، فيما تتزايد المخاوف من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والقدرة على الاستجابة.

هذا الواقع فرض نفسه على الساحة الدولية، حيث تصاعدت الدعوات لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تسعى إلى احتواء الانفجار ومنع انتقاله إلى جبهات أخرى. فغزة لم تعد ملفًا محليًا أو ثنائيًا، بل أصبحت نقطة تقاطع لمصالح وحسابات إقليمية أوسع، في ظل بيئة شرق أوسطية مشحونة أصلًا بالتوترات.

سياسيًا، تبدو الأهداف المعلنة لكل طرف أكبر من مجرد إدارة جولة قتال. إسرائيل تسعى إلى إعادة تثبيت قوة الردع وربما فرض معادلة أمنية جديدة، لكنها تصطدم بتجارب سابقة أثبتت أن إنهاء نفوذ الفصائل في قطاع مكتظ ومعقد ليس مهمة سهلة. أما حركة حماس فتركز على تثبيت صورة الصمود وتعزيز أوراقها التفاوضية، انطلاقًا من قناعة بأن أي تسوية مقبلة ستُبنى على نتائج الميدان لا على البيانات السياسية.

في ظل هذا التشابك، تتعدد السيناريوهات المحتملة. قد تتجه الأمور إلى تهدئة مؤقتة برعاية إقليمية، تتضمن تفاهمات محدودة تسمح بالتقاط الأنفاس دون أن تعالج جذور الصراع. وقد ينزلق المشهد إلى تصعيد أوسع إذا ما اختلت الحسابات أو توسعت رقعة الاشتباك. كما أن احتمال إعادة ترتيب المشهد السياسي في غزة يظل قائمًا، سواء عبر تفاهمات داخلية فلسطينية أو من خلال ترتيبات دولية تفرضها موازين القوى الجديدة.

المؤكد أن غزة تقف اليوم عند مفترق طرق حقيقي. فلا الحسم العسكري السريع يبدو ممكنًا، ولا العودة إلى ما قبل المواجهة تبدو واقعية. وبين هذين الحدّين، يتشكل واقع جديد قد يعيد صياغة العلاقة بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويؤثر في شكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لسنوات مقبلة. وحتى تتضح ملامح المرحلة التالية، *ستبقى التطورات في غزة مؤشرًا حساسًا على اتجاهات المنطقة بأسرها*، حيث يختلط الميدان بالسياسة، وتُكتب فصول المستقبل على إيقاع التحولات الجارية.

المصدر / فلسطين أون لاين