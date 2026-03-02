تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفةً 629 شهيدًا و1,693 مصابًا، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع القصف المدفعي.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك استهدفت شمالي القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة بغزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,096 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 171,791 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين