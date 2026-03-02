فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاروخ "بيت شيمش" يخترق الملجأ ويوقع قتلى ويثير مخاوف حول التحصينات

الاحتلال يعتقل 525 فلسطينياً بينهم 21 امرأة و37 طفلاً خلال فبراير

تراجع حاد في شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتكدس مئات الناقلات

استهداف مكتب بنيامين نتنياهو بهجوم صاروخيّ إيرانيّ

قفزة قياسية في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25% بفعل الحرب

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

استعدادا لتوسيع عدوانه.. جيش الاحتلال يبدأ حشد 100 ألف جندي احتياط

موجات صاروخية ومسيرات مكثفة أظهرت حدود الاعتراض وكلفة الاستنزاف

مع تصاعد العدوان على إيران.. الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

بين الكفاءة والمرونة.. أيهما الأفضل: ميزة الخصوصية في S26 Ultra أم واقي الشاشة؟

محدث الاحتلال يواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

02 مارس 2026 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
...
دمار خلفه قصف الاحتلال منازل المواطنين بغزة (أرشيف)

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفةً 629 شهيدًا و1,693 مصابًا، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع القصف المدفعي.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك استهدفت شمالي القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة بغزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,096 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 171,791 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة