إيران: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة التربية الإيرانية إن عدد الطالبات اللائي قُتلن في مدرسة ميناب ارتفع إلى 153 إثر العدوان الأمريكي الإسرائيلي أمس السبت.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أعلنت أمس عن استشهاد 85 طالبة وإصابة 92 طالبة أخرى في هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزغان قوله إن "الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مدرسة ابتدائية في هذه المدينة أدى إلى استشهاد 85 تلميذة، وإصابة 92 طالبة أخرى".





وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة هرمزغان إن هجمات اليوم السبت التي شنها "الكيان الصهيوني" على مدينة ميناب، استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات بشكل مباشر.

وأضاف أن مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية تضم في دوام الصباح 170 طالبة.

وأوضح أن المدرسة كانت هدفا مباشرا لهذا الهجوم، وتستمر حاليا أعمال رفع الأنقاض وإغاثة طالبات المدرسة.

وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة تعزية، عقب استهداف مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في قضاء ميناب، في الهجوم"الأمريكي والصهيوني" على مراكز مدنية، قال فيه إن "الفاجعة الأليمة" التي حلّت بالمدرسة "آلمت قلوب أبناء الشعب الإيراني كافة وجميع الأحرار في العالم".

وشدد على أن الهجوم "الجبان" يشكّل "صفحة سوداء أخرى في سجل الجرائم الكثيرة" التي ارتكبها المعتدون، مؤكدا أنها "لن تُمحى أبدا من الذاكرة التاريخية" للشعب الإيراني.