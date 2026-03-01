حماس: إغلاق المسجد الأقصى محاولةً لفرض واقع تهويدي بالقوة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأحد، أن إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي، ومنع المصلين من أداء صلاتي العشاء والتراويح في شهر رمضان، يُمثّل اعتداءً خطيراً وسافراً على قدسية المكان، وعلى حرية العبادة للمسلمين خلال الشهر الفضيل.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن "ما يجري في المسجد الأقصى يأتي ضمن مخطط الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة عليه، وتكريس واقع جديد بالقوة، إذ يستغل الاحتلال ذرائع الطوارئ لتمرير مخططاته التهويدية الخبيثة".

وحذرت حركة حماس، الاحتلال من التمادي في هذه السياسات، مؤكدة أنه لن يفلح في محاولاته كسر إرادة المرابطين وتفريغ المسجد من روّاده، تمهيداً لمزيد من الانتهاكات والاقتحامات.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إغلاق المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال منع المصلين من التواجد في المسجد، بحجة إعلان حالة الطوارئ.

وقال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، إن ما يجري اليوم ليس إجراءً أمنيًا عابرًا، بل يأتي ضمن أحد الأهداف الإسرائيلية المركزية التي يجري تمريرها منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب على إيران.

أكد ابحيص في تصريح صحفي، أن الاحتلال يهدف لتكريس الاستفراد بالمسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليه، على غرار ما جرى في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.