الرئيس الإيراني: مجلس القيادة الانتقالي بعد خامنئي "بدأ عمله"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن مجلس القيادة الانتقالي الذي أُنشئ بعد اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، بدأ عمله.

وأضاف في كلمة مصوّرة بثّها التلفزيون الرسمي "بدأ مجلس القيادة الانتقالي عمله... وسنواصل بكل قوتنا النهج الذي حدده الإمام الخميني"، مؤكدًا على أن القوات المسلحة الإيرانية "ستسحق قواعد العدو بقوة".

وعيّنت إيران آية الله علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المؤقت الذي سيتولى إدارة البلاد عقب مقتل المرشد الأعلى، خامنئي.

طالع المزيد: آية الله الأعرافي.. ماذا نعرف عن المكلف بمهام المرشد الأعلى؟



وقال المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي: "انتخب مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المؤقت"،

وسيتولى المجلس المؤقت، الذي يضم أيضا رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية، إدارة البلاد إلى أن "ينتخب مجلس الخبراء قائد دائما بأسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإيراني إن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد "إعلان حرب على المسلمين" متوعدا بالانتقام والثأر.

وأضاف أن "اغتيال أعلى سلطة سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعيم بارز للشيعة حول العالم إعلان حرب صريح ضد المسلمين، ولا سيما الشيعة، في كل أنحاء العالم"

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الثأر من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق مشروع" على حد تعبيره.