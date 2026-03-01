العمق الإسرائيلي تحت النار: رشقات صاروخية استثنائية تخلف قتلى وجرحى

وسّعت إيران نطاق ضرباتها الصاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي، في هجوم وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "استثنائي من حيث الحجم والعدد"، في وقت أقرت فيه بسقوط قتلى ووقوع إصابات وأضرار مادية في عدة مناطق.

وفي أحدث التطورات، سُمع دوي انفجارات في سماء القدس بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مساء يوم الأحد.

وقالت مصادر صحفية، إن إيران أطلقت دفعة صاروخية جديدة، ودوي انفجارات في مناطق مختلفة من النقب وجنوب فلسطين المحتلة، بعد تفعيل صافرات الإنذار.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، انهيار جزئي لمبنى في "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة؛ جراء القصف الإيراني، وإصابة مركبة بشظايا صاروخ.

محاولة الدفاعات الجوية للاحتلال التصدي للصواريخ الإيرانية في سماء "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء الموجة التاسعة من هجماته الصاروخية على أهداف أميركية وأخرى في الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ الموجتان السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4"، باتجاه أهداف أمريكية عبر إطلاقات متتالية بالصواريخ والمُسيَّرات.

وأكد "الثوري الإيراني" إصابة 3 ناقلات نفط مخالِفة تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بصواريخ كما أكد احتراقها.

وتعرّضت القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان بالبحرين لإصابة 4 طائرات مسيّرة ألحقت أضرارًا جسيمة بمراكز القيادة والدعم التابعة لها، وفقاً للتصريحات.

وأشار إلى إخراج القاعدة البحرية الأمريكية "علي السالم" في الكويت بالكامل عن الخدمة عقب الهجمات الأخيرة، كما دُمرت 3 منشآت بنية تحتية بحرية أمريكية في "محمد الأحمد" كذلك.

وفي البحرين، استُهدف موقع تمركز عسكريين أمريكيين بصاروخين باليستيين، إضافةً إلى هجمات على قواعد أخرى بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 560 عسكريًا أمريكيًا.

وعصر اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانه رقم 7 لـ "عملية الوعد الصادق 4" عن "نجاح" قواته في استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية.

وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة من "العمليات البطولية" التي قال إن القوات المسلحة الإيرانية نفذتها على الأهداف الأميركية الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، قالت وكالة رويترز إن أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في منطقة ميناء زايد في أبوظبي، فيما أعلنت تقارير عبرية، عن إصابة إسرائيليين من جراء مسيرة إيرانية مفخخة استهدفت شقة قرب أحد مراكز التمثيل الإسرائيلي في أبوظبي.





وفي حصيلة جديدة، أفادت شرطة الاحتلال، بأن 11 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين بعد هجوم صاروخي إيراني على مدينة بيت شيمش بوسط البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وأوردت الشرطة، في بيان "حتى الآن، تم إجلاء أكثر من 45 مصابا بدرجات متفاوتة، وتم انتشال جثث تسعة قتلى. في الوقت الحالي، هناك 11 مفقودا لم يتم الوصول إليهم بعد"، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة.

كما أشارت تقارير إلى إصابة مباشرة في منطقة اليركون شمال "تل أبيب"، مع سقوط صواريخ في مواقع متفرقة، وسط انتشار واسع لطواقم الإسعاف والإنقاذ في أماكن الاستهداف.

وامتدت صفارات الإنذار على طول الساحل من عكا شمالاً حتى أسدود جنوباً، مروراً بمناطق "غلاف غزة" والجولان السوري المحتل والجليل الأعلى، في مشهد عكس اتساع رقعة الهجوم ليشمل معظم الجغرافيا الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. كما سُمعت صفارات الإنذار في محيط البحر الميت تحسباً لاحتمال تسلل طائرات مسيّرة.

وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإيراني انطلاق الدفعتين السابعة والثامنة من الصواريخ ضمن ما أسمته عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة أن الهجوم تزامن مع إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه أهداف متعددة.

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة فرانس برس سماع دوي انفجارات شرقي الرياض، إضافة إلى انفجارات جديدة في دبي وأبو ظبي والدوحة، في حين تحدثت تقارير عن استهداف مواقع أميركية في البحرين بموجة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية تعرّض فندق "كراون بلازا" في المنامة للاستهداف، بينما كشف وزير الدفاع البريطاني عن رصد إطلاق صاروخين باتجاه قبرص، حيث تنتشر قوات بريطانية بأعداد كبيرة، ما ينذر باتساع رقعة المواجهة إقليمياً.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات