لاريجاني: سنضرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" بقوة غير مسبوقة

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستضرب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي "بقوة لم يسبق لهما أن اختبرتاها من قبل".

وأشار لاريجاني في تدوينة له، الأحد، على منصة شركة “إكس”، إلى أن إيران استهدفت، أمس السبت، "إسرائيل" والقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، بالصواريخ وألحقت أضرارا بالمواقع المستهدفة.

وأضاف أن اليوم سيشهد ضربات ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة "بقوة لم يسبق لهما أن اختبرتاها من قبل".

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه "إسرائيل"، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أصاب أشخاصا وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

المصدر / وكالات