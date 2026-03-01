فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بالضربات الإيرانية

هكذا تنبأ "غروك" بيوم بدء العدوان على إيران !

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاعتداءات الإسرائيلية تُكبّد اقتصاد الضفة خسائر تتجاوز مليون دولار

صحيفة " تكشف دور معهد "توني بلير" في تدريب لجنة "إدارة غزة"

إيران: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153

العمق الإسرائيلي تحت النار: رشقات صاروخية استثنائية تخلف قتلى وجرحى

واشنطن تقرُّ بمقتل 3 جنود أميركيين خلال العدوان على إيران

رمضان بلا أبنائها… أمٌّ من خان يونس تجمع الشهادة والأسر والفقد في قلبٍ واحد

الضفة.. إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

لاريجاني: سنضرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" بقوة غير مسبوقة

01 مارس 2026 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

 قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستضرب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي "بقوة لم يسبق لهما أن اختبرتاها من قبل".

وأشار لاريجاني في تدوينة له، الأحد، على منصة شركة “إكس”، إلى أن إيران استهدفت، أمس السبت، "إسرائيل" والقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، بالصواريخ وألحقت أضرارا بالمواقع المستهدفة.

وأضاف أن اليوم سيشهد ضربات ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة "بقوة لم يسبق لهما أن اختبرتاها من قبل".

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه "إسرائيل"، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أصاب أشخاصا وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

المصدر / وكالات
#علي لاريجاني #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة