أعلنت إيران، الأحد، أنها استهدفت ناقلة نفط كانت "تحاول عبور مضيق هرمز، متجاهلة كافة التحذيرات".

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن ناقلة النفط حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير قانوني".

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لناقلة النفط وهي على وشك الغرق، وسط تصاعد أعمدة الدخان منها بعد استهدافها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مركز الأمن البحري العماني، تعرض ناقلة نفط تحمل علم جمهورية بالاو لهجوم قبالة سواحل السلطنة وإجلاء طاقمها المكون من 20 شخصا، وهم 15 هنديا و5 إيرانيين، مع وجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد الطاقم تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

والسبت، تناقل الإعلام الإيراني أنباء تدعي إغلاق مضيق هرمز "فعليا" بعد وقف مرور السفن وناقلات النفط منه، وذلك على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على البلاد.

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أصاب أشخاصا وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها "إسرائيل" على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025

المصدر / وكالات