إصابة شاب في هجوم للمستوطنين بحمامات المالح بالأغوار الشمالية

شهدت مناطق من الضفة الغربية، الأحد، اعتداءات نفذها مستوطنون، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية.

واعتدى مستوطنون على شاب في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية، حيث أصابوه بحجر في قدمه، بعد مهاجمتهم العائلات في المنطقة.

وفي سياق متصل، رعى مستوطنون أبقارهم في المحاصيل الزراعية للمواطنين في خربة يرزا شرق طوباس، ما ألحق أضرارًا بالمزارع، وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

وكان مستوطنون قد اعتدوا، مساء السبت، على عائلة فلسطينية في نبع غزال الفارسية، برش غاز الفلفل عليهم، في سلسلة من الانتهاكات المتكررة بحق المواطنين في مناطق الأغوار.

كما اعتدى مستوطنن على عائلة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية. وأفاد المواطن لؤي أبو محسن، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على عائلته برشهم بغاز الفلفل وإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى إحداث تدمير في مسكنهم.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض لاعتداءات يومية متصاعدة من قبل المستعمرين، تشمل مهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، بالإضافة إلى مهاجمة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم أو قتلها.

من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات، والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين.

ففي رام الله، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المحافظة، إذ أغلقت عددًا من الحواجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، وهي: مداخل عطارة، وروابي، وجسر يبرود، وترمسعيا، وسنجل، والنبي صالح، وعابود، ودير أبو مشعل، وبيت عور.

كما أغلقت مدخلين باتجاه واحد، هما: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق للخارج، ومدخل عين سينيا مغلق للخارج.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، واستولت على ثلاث مركبات.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل كلا من: يتما، وصرة، وعورتا، والمربعة، أودلا، الساوية، جماعين، بيت فوريك.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، وبوابة حاجز عناب شرقها، ومنعت مرور المركبات بشكل كامل، ما أدى إلى عزل مدينة طولكرم عن قراها وبلداتها، ولا سيما قرى الكفريات الجنوبية، إضافة إلى عزلها عن باقي محافظات الضفة.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل سلفيت الشمالي، ودير بلوط، وسدة قراوة، وحارس، وكفل حارس، وطريق العبارة، ومردا، ورافات، وكفر الديك، وبروقين، ودير استيا، وياسوف.

وفي جنوب الضفة، أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس الموصل بين مدينة بيت لحم وبلدتي بتير، ونحالين، وقريتي حوسان وواد فوكين بالبوابة الحديدية، كما أغلقت مداخل بلدة الخضر "المناشير"، والسدر، والجمعية، والاسكانات في بيت جالا.

كما نصبت تلك القوات حاجزًا عسكريًّا تحت "الجسر" في منطقة عقبة حسنة، المؤدي للريف الغربي، ومنعت المركبات من المرور، ما أدى إلى ازمة مرورية خانقة في المكان.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال كلًا من: راس الجورة، وسعير، والنبي يونس، والفحص، وزيف، وجسر حلحول، وبني نعيم، وترقوميا، والعروب.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات الاقتحام وإطلاق النار واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى واعتقالات واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين