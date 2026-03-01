فلسطين أون لاين

"اللجنة الأردنية لدعم قطاع غزة" تكرم أطباء الاختصاص من غزة في عمان

01 مارس 2026 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
عمان/ خاص فلسطين:

كرمت "اللجنة الأردنية لدعم قطاع غزة" مساء الاربعاء أطباء من قطاع غزة أكملوا برامج الاختصاص في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال حفل إفطار خيري أقيم في عمان بحضور حاشد من الشخصيات النقابية والطبية والعديد من الداعمين.

وشارك في الحفل وفد من نقابة الأطباء الأردنيين، ضم كلا من الدكتور مظفر الجلامدة، أمين سر النقابة، والدكتور طارق الخطيب، أمين الصندوق، والدكتور محمد الطراونة، رئيس لجنة "أطباء من أجل القدس"، والدكتور بلال العزام، عضو لجنة غزة.

 وسلم الدكتور الجلامدة الدروع التكريمية للأطباء الخريجين، تقديرا لإنجازاتهم العلمية والمهنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مشروع "ابتعاث الكوادر الصحية" الذي تنفذه اللجنة، وقد تمكن من تأهيل 168 كادراً صحياً من قطاع غزة في تخصصات مختلفة، مثل الأطباء والتمريض وفنيي المختبرات. 

وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي في غزة على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تضمن البرنامج فقرات وثائقية مؤثرة، بما في ذلك فيديو يعرض معاناة الأطباء في الخيام بقطاع غزة، وفيديو تأبيني للشهيد الدكتور مروان السلطان.

وفي كلمة له، قدم الدكتور جهاد العجلوني، رئيس اللجنة، شرحا عن نشاط اللجنة وأهدافها التي لا تقتصر على الدعم الإغاثي المباشر، بل تمتد لتشمل "التنمية البشرية المستدامة" عبر تأهيل الكوادر الطبية، وترميم المرافق الصحية المتضررة في غزة.

من جانبها، ألقت الدكتورة محضة شملخ، إحدى الخريجات، كلمة عبّرت فيها عن شكرها للأردن على الدعم المستمر، وأكدت أهمية التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في قطاع غزة.

