قتلى وجرحى في باكستان إثر احتجاجات على اغتيال خامنئي

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون آخرون، أغلبهم بالرصاص، يوم الأحد، في تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي، احتجاجاً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران.

وأفاد الناطق باسم مؤسسة إيدهي، محمد أمين بنقل تسع جثث على الأقل إلى مستشفيات كراتشي، وذلك بعد محاولة المئات اقتحام مقر القنصلية احتجاجاً على الضربات.

وحاول مئات المتظاهرين اقتحام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية، احتجاجًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت على إيران.

وتسلقت مجموعة من الشباب البوّابة الرئيسية واصلة إلى الباحة الأمامية للمبنى حيث حطّمت بعض النوافذ. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز على المحتجّين لفضّ التظاهرة، وفق ما نقلت وسائل إعلامية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد أن الشرطة الباكستانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، وذلك في أعقاب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نعى فجر الأحد المرشد الأعلى علي خامنئي، موضحًا أنه اغتيل في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران يوم السبت. وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الهجوم استهدف مكتب المرشد وهو على رأس عمله، مما أدى أيضًا إلى مقتل ابنته وصهره وحفيده.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يومًا في جميع أنحاء البلاد وإغلاق المؤسسات الرسمية 7 أيام، كما دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين للتلاحم في الميادين، مؤكدًا أن "يد الانتقام" لن تترك القتلة، وأن الرد سيكون ساحقًا وحاسمًا ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لجميع الموازين الدولية والدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين