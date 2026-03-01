مجهولون يرسمون العلم الفلسطيني على جدار مبنى بلدية اللد

فلسطين أون لاين

01 مارس 2026 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
بلدية اللد المحتلة اعتبرت رسم العلم الفلسطيني على جدارها استفزاز صارخ

رسم مجهولون العلم الفلسطيني على جدار مبنى بلدية مدينة اللد المحتلة، مساء يوم السبت.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في الواقعة لمعرفة ظروف رسم العلم، بينما وصفت البلدية الحدث بأنه "استفزاز صارخ ومحاولة لإشعال التوترات"، خاصة مع ما تعتبره "فترة حساسة تتطلب مسؤولية وضبطًا للنفس".

وقامت طواقم بلدية اللد بالتدخل فورًا وأزالت العلم الفلسطيني. كما أعلن رئيس البلدية يائير رفيفو، عن "زيادة تعليق أعلام إسرائيل في جميع أنحاء المدينة كجزء من جهود تعزيز رموز السيادة والهوية المحلية"، وفق تعبيره.

وعقّب مواطنون فلسطينيون من اللد بأنهم "واثقون أن من فعل ذلك يهدفون إلى إشعال المنطقة، وإيجاد وسيلة لاستفزاز السكان العرب (فلسطينيو 48)، فالجميع يعلم أن المكان مزوّد بكاميرات مراقبة من جميع الجهات، ولا يستطيع أيٌّ من السكان العرب القيام بمثل هذا الفعل".

