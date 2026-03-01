"هاتريك" لامين جمال يقود برشلونة للفوز على فياريال برباعية

فلسطين أون لاين

01 مارس 2026 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
لامين جمال

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فياريال بنتيجة 4 - 1 السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وسجل لامين جمال ثلاثية لبرشلونة في الدقائق 28 و37 و69، وأضاف الرابع البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بينما كان السنغالي باب جاي قد سجل هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يلتقي في الجولة نفسها مع خيتافي يوم الاثنين.

أما فياريال فقد تجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الثالث، وهو المركز الذي قد يفقده حال فوز أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، على ريال أوفييدو في وقت لاحق السبت.

 

المصدر / وكالات
#برشلونة #الدوري الإسباني #فياريال #لامين جمال

