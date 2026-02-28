استشهاد شاب من بلدة الظاهرية متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

استشهد الشاب تامر إسماعيل قيسية (19 عامًا) من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، مساء يوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر طبية، أن الشاب قيسية كان قد أصيب برصاص الاحتلال قبل ثلاثة أيام قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة يطا، حيث وصفت حالته بالخطيرة، ليعلن عن استشهاده مساء اليوم متأثرا بإصابته.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد قبل أيام بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابة شاب "في وضع خطر جدًا" أصيب بعدة رصاصات، وتم استلامه من قبل جيش الاحتلال قرب يطا، مشيرًا إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين طاردوا مركبة تقل عددًا من المواطنين قرب منطقة "أم قصة" في بادية يطا، وأطلقوا النار باتجاهها، ما أدى إلى إصابة الشاب بصورة حرجة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واحتجزت ركاب المركبة الآخرين قبل أن تفرج عنهم، فيما استولت المجموعة التي أطلقت النار على المركبة وانسحبت باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة خشم الدرج، وفق شهود عيان.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات الاقتحام وإطلاق النار واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى واعتقالات واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين