إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا في غزة ضمن حملة لمكافحة الاحتكار

28 فبراير 2026 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
الداخلية بغزة حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بأسعار السلع التموينية

أعلنت دائرة مباحث التموين في وزارة الداخلية بقطاع غزة، يوم السبت، إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا ومنشأة تجارية، بدعوى مخالفة التعليمات الصادرة بشأن منع الاحتكار ورفع الأسعار في مختلف محافظات القطاع.

وقالت الدائرة، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة رقابية تنفذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأوضحت أن طواقمها نفذت جولات ميدانية على المحال التجارية والمنشآت، ورصدت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة المعتمدة واحتكار بعض السلع، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين شملت الإغلاق والتحقيق.

وأكدت مباحث التموين أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة المقبلة، وستتعامل “بحزم” مع أي تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية.

من جهتها، دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب في أسعار السلع التموينية، عبر الاتصال بالرقم المجاني للعمليات المركزية (109)، مؤكدة أنها ستتابع الشكاوى وتتخذ الإجراءات اللازمة

