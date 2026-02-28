استطلاع أمريكي يكشف عن دعم 57% من الجمهور إقامة دولة فلسطينية

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة الأمريكية أن 57 بالمئة من المشاركين أعلنوا دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب أحدث استطلاع لشركة الأبحاث الأمريكية "غالوب"، لوحظ تغير ملحوظ في مواقف الأمريكيين تجاه "إسرائيل" وفلسطين مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار 65 بالمئة من الديمقراطيين إلى تعاطفهم مع فلسطين مقابل 17 بالمئة مع "إسرائيل" دون تسجيل تغير في آراء هذه الشريحة.

أما الجمهوريون، فأفاد 70 بالمئة منهم بتعاطف أكبر مع "إسرائيل" مقابل 13 بالمئة مع فلسطين، وتراجع التعاطف مع "إسرائيل" داخل هذه الفئة بمقدار 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ليسجل أدنى مستوى له منذ العام 2004.

وكان المستقلون هم العامل الأبرز في التغيير هذا العام، إذ عبّر 41 بالمئة منهم عن تعاطفهم مع فلسطين مقابل 30 بالمئة مع "إسرائيل"، في حين كانت نسبتهم في السنوات الماضية 42 بالمئة لصالح "إسرائيل" و34 بالمئة لفلسطين.

ضمن الفئة العمرية بين 18 و34 عاما، أفاد 53 بالمئة بتعاطف أكبر مع فلسطين، بينما تراجعت نسبة التعاطف مع "إسرائيل" إلى 23 بالمئة، وهو أدنى مستوى مسجل، مع ملاحظة أن الأغلبية في هذه الفئة تعلن هذا الموقف للمرة الأولى.

وفي الفئة العمرية 35-54 عامًا، عبّر 46 بالمئة عن تعاطفهم مع فلسطين مقابل 28 بالمئة مع "إسرائيل"، بعدما كانت المواقف في عام 2025 تميل لصالح "إسرائيل" بنسبة 45 بالمئة مقابل 33 بالمئة لفلسطين.

أما من في سن 55 عاما فما فوق، فأظهر 49 بالمئة منهم تعاطفا أكبر مع "إسرائيل" مقابل 31 بالمئة مع فلسطين، وهي المرة الأولى منذ 2005 التي تنخفض فيها نسبة المتعاطفين مع إسرائيل في هذه الفئة إلى أقل من النصف.

وعند النظر إلى تقييم الأمريكيين لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، تراجعت النظرة الإيجابية لـ"إسرائيل" خلال العام الأخير، رغم أن 46 بالمئة لا يزالون ينظرون إليها بإيجابية مقابل 37 بالمئة لفلسطين.

وبين المستقلين، بلغت نسبة النظرة الإيجابية لكل من فلسطين ولـ"إسرائيل"41 بالمئة، وخلال عام واحد، انخفضت النظرة الإيجابية لـ"إسرائيل" 6 نقاط، بينما ارتفعت لفلسطين 10 نقاط.

وفي أوساط الديمقراطيين، برز تفوق واضح لصالح فلسطين منذ العام 2025، حيث نظر 48 بالمئة منهم بإيجابية إلى فلسطين مقابل 34 بالمئة لـ"إسرائيل".

أما الجمهوريون، فقد أعرب 69 بالمئة منهم عن تأييدهم لـ"إسرائيل"، مع تسجيل انخفاض قدره 15 نقطة مقارنة بعام 2025.

وأيد 57 بالمئة من المشاركين إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب "إسرائيل"، في حين عارض الفكرة 28 بالمئة، ولم يبد 15 بالمئة أي رأي.

وبحسب الانتماء الحزبي، دعم الفكرة 77 بالمئة من الديمقراطيين و57 بالمئة من المستقلين و33 بالمئة من الجمهوريين.

