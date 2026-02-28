عراقجي يؤكد لنظرائه في الخليج أن الهدف استهداف المصالح والقواعد الأمريكية

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالات هاتفية بنظرائه في دول الخليج، بعدما استهدفت إيران القواعد الأمريكية في قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، والسعودية.



وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن عراقجي دعا وزراء خارجية هذه الدول إضافة إلى العراق في اتصالات هاتفية معهم، إلى "العمل بمسؤوليتهم التاريخية” في مواجهة الاحتلال، وذلك في أعقاب "العدوان العسكري" الأمريكي والإسرائيلي على إيران.



واعتبر الوزير الإيراني أن “الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ليست موجهة ضد الشعب الإيراني فحسب، بل ضد جميع دول المنطقة”، مشددًا على أن “جميع الشعوب والحكومات المسلمة والإقليمية مطالبة بالقيام بمسؤوليتها التاريخية لمواجهة المخطط الخبيث للنظام الصهيوني”.



كما وصف عراقجی الهجمات بأنها “انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين”، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم “كامل قدراتها الدفاعية والعسكرية” استنادًا إلى ما اعتبره “الحق الأصيل في الدفاع المشروع”.



وأشار رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى تمسك طهران بسياسة حسن الجوار والصداقة مع دول المنطقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على مسؤولية الدول الإقليمية في منع استخدام أراضيها أو إمكاناتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، محذرًا من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع “مبدأ ومنبع أي عمليات عدوانية” باعتبارها أهدافًا مشروعة وفق القانون الدولي.



ومنذ ساعات، دوت انفجارات كبيرة في أبو ظبي ودبي بالإمارات، وفي المنامة عاصمة البحرين، وفي الكويت، وقطر والسعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين