سرعة شحن Galaxy S26 Ultra تتجاوز توقعات "سامسونغ"

قدمت شركة سامسونغ ترقية ملحوظة في هاتف Galaxy S26 Ultra مع دعم الجهاز للشحن السلكي بقوة تصل إلى 60 واط، بدلًا من 45 واط في الأجيال السابقة من طراز ألترا.

وفي حين تقول الشركة إنه مع هذه الترقية يمكن شحن الهاتف حتى 75% في 30 دقيقة فقط، أظهر الاستخدام الفعلي أن سرعات الشحن أسرع مما أعلنته "سامسونغ" رسميًا.

وأظهر الاستخدام الفعلي، وفقًا لما شاركه مستخدم على منصة إكس، أن هاتف Galaxy S26 Ultra يُشحن حتى 80% في 30 دقيقة، مقارنةً ب 75% التي قدرتها "سامسونغ"، بحسب تقرير لموقع "SamMobile" المتخصص في أخبار الهواتف، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي الدقائق السبع التالية، يصل مستوى الشحن إلى 91%، ويتم الوصول إلى 100% في 50 دقيقة. مع أن هذه الأرقام ليست الأفضل في السوق، إلا إنها ما زالت ممتازة.

أما المنافس الرئيسي له، آيفون 17 برو ماكس، وهو أحدث الهواتف الرائدة لشركة أبل ، فيمكن شحنه حتى 65% خلال 30 دقيقة، ويستغرق ساعة و12 دقيقة ليتم شحنه بالكامل.

ولا تُضمّن "سامسونغ" شاحنًا في علبة هاتف Galaxy S26 Ultra، لكنها أطلقت شاحنًا بقوة 60 واط للاستفادة القصوى من سرعة شحن الهاتف.

المصدر / وكالات