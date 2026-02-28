المقاومة الفلسطينية تندد بالعدوان على إيران وتحذر من جرّ المنطقة إلى مواجهة مفتوحة

نددت فصائل المقاومة الفلسطينية، بما وصفته بـ "الهجوم الإجرامي" الذي استهدف إيران، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعكس نية "تل أبيب" وواشنطن لـ "جر الإقليم لمواجهة مفتوحة".

وحذرت "فصائل المقاومة" في بيان لها، السبت، من أن تلك المواجهة "تخدم مساعي أمريكا والاحتلال للسيطرة على شعوب المنطقة وإخضاعها".

وأكملت: "العدوان على الجمهورية الإسلامية عدوان على كل مكونات الأمة، وهو يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومتها الباسلة".

وقالت إن هذا العدوان، وفي ظل ما يكشفه العدو بلسان قادته وما أفصح عنه السفير الأمريكي، يؤكد أنه مجرد حلقة ضمن مسلسل الأطماع الأمريكية الصهيونية تجاه المنطقة بأسرها؛ "ومنها دولنا العربية أيضاً التي لن تكون بمأمن عن هذه الأطماع".

ونبهت "المقاومة الفلسطينية" إلى أن العدوان على إيران مصيره الفشل. مشددة: "واهم العدو الأمريكي كل الوهم إن ظن أن هذا العدوان الوحشي سيكسر إرادة الشعب الإيراني وقيادته العظيمة، فهذا العدوان مصيره الفشل والهزيمة".

وأعلنت تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان "الأمريكي الصهيوني الغاشم". داعية إلى توحد واصطفاف واسع لكل أبناء الأمة وأحرارها في هذه المواجهة التي ستشكل وترسم وجه المنطقة لعقود قادمة.

وصباح اليوم السبت، شنت الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل"، هجوما عنيفا وواسعا على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

وشوهد عمودان من الدخان الكثيف يتصاعدان فوق وسط العاصمة الإيرانية وشرقها، بينما أكد التلفزيون الرسمي وقوع "عدوان".

كما سُمع دوي انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، لا سيما في أصفهان وقم وكرج وكرمنشاه، بحسب وكالة فارس.

وأعلنت إيران بدء هجوم مضاد للهجمات التي استهدفتها، إذ قصفت بالصواريخ مناطق متفرقة من فلسطين المحتلة، ودوت انفجارات في القدس ومدن الداخل المحتل 48، عقب انطلاق صفارات الإنذار فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين