إصابة شاب في هجمات للمستوطنين وحالات اختناق واعتداءات بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون واقتحامات لقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي، إلى جانب تسجيل إصابات بالاختناق في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، جراء هجوم شنه مستوطنون على مساكن المواطنين في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في يده، في هجوم مستوطنين مسلحين على مسافر يطا، بحماية من قوات الاحتلال.

وأوضح مخامرة أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون برضوض، وكدمات، تمت معالجتهم ميدانيًا.

وذكر أن المستوطنين هاجموا مواطنين من عائلتي مخامرة، وعوض، في خربتي اصفي ومغاير العبيد بمسافر يطا، أثناء رعيهم مواشيهم، واعتدوا عليهم بالضرب، وحاولوا سرقة مواشيهم.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال مساكن في خربه اصفي، واحتجزت مواطنين، وفي خربة اقواويس طارد مستعمرون رعاة الأغنام، وأطلقوا النار صوبهم، دون أن يبلغ عن اصابات.

وفي غضون ذلك، اقتحم مستوطنون عددًا من مساكن المواطنين في قرية الحلاوة بمسافر يطا، عرف من أصحابها: أحمد اسماعيل أبو عرام وعاثت بمحتوياتها خرابًا، وأتلفت كميات من لبن الجميد.

وفي الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق، اليوم السبت، عقب اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام مناطق "التل" والبالوع، واستهدفت الأهالي عند مدخل عقبة حسنة، ما أدى إلى حالات اختناق بين المواطنين، جرى التعامل معها ميدانيًا.

وفي منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق مدينة طوباس، أصيب خمسة مواطنين، اليوم السبت، إثر رش مستوطنين غاز الفلفل في أعينهم.

ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، عبد الله بشارات، قوله إن المستوطنين اعتدوا على رعاة الماشية، وأجبروهم على ترك المنطقة، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة خمسة أشخاص، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أن مربّي الثروة الحيوانية في المناطق الشرقية من طوباس يعانون من تصعيد اعتداءات المستوطنين الدائمة بهدف إجبارهم على ترك مساكنهم واراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين