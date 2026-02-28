رئيس وزراء إسبانيا يرفض هجمات أمريكا و"إسرائيل" على إيران

فلسطين أون لاين

28 فبراير 2026 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء ‌الإسباني بيدرو سانشيز

 رفض رئيس الوزراء ‌الإسباني بيدرو سانشيز السبت ما أسماه بالعمل العسكري أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والذي قال إنه يمثل تصعيدا ويساهم في نظام دولي أكثر ضبابية وعدائية.

وذكر في بيان نشره على ‌إكس أنه يرفض ‌أيضا تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف: “نطالب بتخفيف ‌حدة التوتر على الفور والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

 

المصدر / وكالات
#إيران #إسبانيا #الحرب على إيران

