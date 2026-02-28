رئيس وزراء إسبانيا يرفض هجمات أمريكا و"إسرائيل" على إيران

رفض رئيس الوزراء ‌الإسباني بيدرو سانشيز السبت ما أسماه بالعمل العسكري أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والذي قال إنه يمثل تصعيدا ويساهم في نظام دولي أكثر ضبابية وعدائية.

وذكر في بيان نشره على ‌إكس أنه يرفض ‌أيضا تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف: “نطالب بتخفيف ‌حدة التوتر على الفور والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

المصدر / وكالات