مغادرة جماعية لطائرات "العال" من "بن غوريون" وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

28 فبراير 2026 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
طائرات شركة العال بدأت عمليات الإخلاء من المطار

أظهرت بيانات ملاحية صادرة من منصة فلايت رادار خروج عدد كبير من الطائرات من مطار بن غوريون في ظل الهجمات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي، حيث سجّل المطار عمليات مغادرة، ولم يسجل عمليات وصول.

ووفقا للبيانات الملاحية، غادرت نحو 14 طائرة من المطار بشكل متزامن، من بينهم 7 طائرات تابعين لشركة العال الإسرائيلية.

وتعكس مغادرة 14 طائرة بشكل متزامن من مطار بن غوريون، بينها 7 طائرات تابعة لشركة العال، مؤشرا على إعادة تموضع منظم للأسطول المدني الإسرائيلي أكثر من كونه حركة سفر اعتيادية.

فغياب أي عمليات وصول بالتزامن مع تسجيل مغادرات فقط يوحي بإفراغ تدريجي للمجال الجوي كإجراء احترازي، يهدف إلى تقليل المخاطر على الطائرات الرابضة في المطار، ونقلها إلى مطارات بديلة خارج نطاق التهديد الصاروخي المحتمل، ضمن بروتوكولات إدارة المخاطر في أوقات التصعيد.

ووثقت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عبر حسابها على "إكس" أن طائرات شركة العال بدأت عمليات الإخلاء من المطار.

وشنّت "إسرائيل" والولايات المتحدة هجوما مشتركا اليوم السبت على إيران، وأعلنت إسرائيل بدورها إغلاق مجالها الجوي، في مؤشر إلى تصاعد التوتر الإقليمي، واتساع نطاق الإجراءات الاحترازية في حركة الطيران المدني والعسكري.

المصدر / وكالات
