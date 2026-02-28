فلسطين أون لاين

28 فبراير 2026 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
عمود من الدخان يتصاعد عقب انفجار في طهران اليوم بعد شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات على إيران

قتل 85 تلميذة على الأقل وأصيبت 92 أخريات بجروح متفاوتة، السبت، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة ابتدائية في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، تزامناً مع بدء الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول محلي في المحافظة قوله إن مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية في مدينة ميناب تعرضت لضربات جوية مباشرة، مما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا بين صفوف الأطفال. وأكدت المصادر الطبية أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في الموقع الذي تحول إلى ركام.

وتأتي هذه المجزرة في سياق هجوم مشترك واسع النطاق شنته واشنطن و"تل أبيب" فجر اليوم، حيث دوت انفجارات عنيفة في العاصمة طهران ومدن رئيسية أخرى من بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج، واستهدفت البنى التحتية والمواقع الدفاعية والمدنية.

