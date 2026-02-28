فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب من بلدة الظاهرية متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

وزارة الاقتصاد: توقيف تجار واتخاذ إجراءات مشددة لمخالفي قرارات منع الاحتكار

"الوعد الصادق 4".. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وتقصف قواعد أميركية

قوات الاحتلال تغلق حقول غاز بعد عدوانها على إيران

إغلاقات عسكرية واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة

مؤشرات ميدانية تنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والإغاثية مجددًا في غزة

شعبان يدعو المواطنين للحذر من تصاعد الاعتداءات الإرهابية الاستيطانية

"العفو الدولية": "إسرائيل" تصعّد إجراءات تكريس الضم في الضفة وتوسّع الاستيطان

إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا في غزة ضمن حملة لمكافحة الاحتكار

استطلاع أمريكي يكشف عن دعم 57% من الجمهور إقامة دولة فلسطينية

"الحاسوب العملاق" يتوقع الفرق المتأهلة من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

28 فبراير 2026 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سيشهد قمة نارية مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أصدر "الحاسوب العملاق" (Supercomputer) توقعاته لمنافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2026، حيث استقر الحكم التقني على تسمية أرسنال الإنجليزي كمرشح أول لرفع اللقب في العاصمة المجرية بودابست، بينما واجهت الأندية الإسبانية قراءات متباينة لفرصها في التأهل.

وبحسب صحيفة ماركا، أظهرت لغة الأرقام تحديا كبيرا لنادي ريال مدريد، الذي سيواجه مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، حيث منح الحاسوب فريق المدرب ألفارو أربيلوا فرصة ضئيلة للتأهل بلغت 35.65%، مقابل تفوق كاسح لمانشستر سيتي بنسبة 64.35%.

على الجانب الآخر، جاءت التوقعات إيجابية لبقية ممثلي إسبانيا:

برشلونة: مرشح لتجاوز نيوكاسل بنسبة تأهل تصل إلى 55.34%.

أتلتيكو مدريد: يمتلك أفضلية أمام توتنهام بنسبة 53.71%.

وشهدت بقية المواجهات تفاوتا كبيرا في نسب الحسم، حيث جاءت النتائج المتوقعة كالتالي:

أرسنال ضد ليفركوزن: تفوق كاسح للمدفعجية بنسبة 85.85%.

ليفربول ضد غلطة سراي: أفضلية إنجليزية واضحة بنسبة 82.33%.

بايرن ميونخ ضد أتالانتا: ترجيح كفة البافاري بنسبة 76.83%.

سبورتينغ لشبونة ضد بودو: فرصة تأهل البرتغاليين بلغت 63.98%.

تشيلسي ضد باريس سان جيرمان: مواجهة متكافئة نسبيا تميل للبلوز بنسبة 53.34%.

من سيحكم أوروبا؟

أحدثت القرعة تغييرا طفيفا في خارطة المرشحين للفوز باللقب الغالي، إلا أن "الحاسوب العملاق" حافظ على أرسنال كمتصدر للقائمة رغم تراجع طفيف في نسبته من 29.56% قبل القرعة إلى 27.4% بعدها.

ترتيب المرشحين الخمسة الأوائل للقب بعد القرعة:

أرسنال: 27.4%

بايرن ميونخ: 14.28%

ليفربول: 12.83%

مانشستر سيتي: 10.79%

برشلونة: 7.72%

في المقابل، تراجعت أسهم ريال مدريد بشكل ملحوظ في صراع اللقب، حيث استقرت احتمالية تتويجه عند 2.78% فقط، ليحتل مرتبة متأخرة خلف أندية مثل نيوكاسل وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

المصدر / وكالات
#ليفربول #برشلونة #ريال مدريد #مانشستر سيتي #باريس سان جرمان #دوري أبطال أوروبا #آرسنال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة