"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي –الأمريكي على إيران وتدعو الأمة إلى الوحدة والتضامن

28 فبراير 2026 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشدّ العبارات، العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أي دولة عربية أو إسلامية، مؤكدة أنّ هذا العدوان الإسرائيلي–الأمريكي يُعدّ استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها، واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعت "حماس" في تصريح صحفي، يوم السبت، الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتضامن لإفشال هذا العدوان وأهدافه الرامية إلى إعادة رسم المنطقة وفق تطلعات الاحتلال في إنشاء “إسرائيل الكبرى” على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها.

وشنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجوما مشتركا على إيران، وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بدوي انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن في أنحاء البلاد.

وأعلن مسؤول أمريكي لشبكة الجزيرة أن الولايات المتحدة شنت ضربات مشتركة مع "إسرائيل" ضد إيران، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء الهجوم على إيران.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القصف على إيران #العدوان الإسرائيلي الأمريكي

