الصحة بغزة: 9 شهداء و 19 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 9 شهداء و 19 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 628 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,686 إصابة، بينما بلغ حالات الانتشال 735 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,095 شهيدًا و171,784 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين