القناة 12 العبرية: لن يتم إغلاق المعابر مع غزة طوال فترة الحرب مع إيران

28 فبراير 2026 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
شاحنات تجارية تمر عبر معابر غزة (أرشيف)

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم، بأن المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ستبقى مفتوحة ولن يتم إغلاقها طوال فترة الحرب الجارية مع إيران، في خطوة من شأنها طمأنة الأسواق المحلية والتخفيف من حدة القلق المرتبط بإمدادات السلع والمواد الأساسية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، كان الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر قد أكد في تصريح سابق لمراسل صحيفة فلسطين أن المعابر ما تزال مفتوحة وتدفق البضائع إلى قطاع غزة مستمر بصورة طبيعية، داعيًا المواطنين إلى عدم الهلع، ومشيرًا إلى أن استمرار دخول السلع يعني عدم وجود أزمة فورية في توفر الاحتياجات الأساسية داخل الأسواق.

وأضاف أبو قمر أن أي ارتفاعات سعرية حالية تعود إلى حساسية السوق المحلية وتأثرها بالأحداث السياسية، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال أيام مع انتظام الإمدادات، مشددًا على أهمية الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، إلى جانب دعوة المواطنين للاكتفاء بالاحتياجات اليومية وعدم التخزين المفرط.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع في المنطقة، عقب إعلان إيران بدء عملية عسكرية تحت اسم "الوعد الصادق 4" ردًا على هجوم مشترك شنّته الولايات المتحدة و"إسرائيل" على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى، في حين أعلن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، ما دفع طهران إلى الرد بإطلاق صواريخ باتجاه أهداف في المنطقة، في تصعيد ينذر بتوسّع رقعة المواجهة إقليميًا.

