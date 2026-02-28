أعلنت كتائب حزب الله في العراق أنها ستبدأ قريبًا بمهاجمة القواعد الأمريكية، ردًا على الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لها صباح السبت.

وقالت القيادة في بيان، إن منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل تعرضت عند الساعة 11:50 صباحًا لعدة ضربات جوية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الضربات الجوية في جرف النصر وتقييم حجم الأضرار الناجمة عنها، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية والأمنية للحادث.

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم قوات الحشد الشعبي بمقتل عنصرين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، إثر ما لا يقل عن أربعة انفجارات ناجمة عن غارات جوية استهدفت منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، مشيرًا في تصريح لوكالة "رويترز" إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية تحسبًا لوجود ضحايا آخرين.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الحشد الشعبي أن القصف استهدف اللواء 47 التابع لكتائب حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني ومصدر آخر في الحشد وقوع إصابات جراء استهداف القاعدة.

ويُعد الحشد الشعبي تحالفًا يضم فصائل شبه عسكرية ذات غالبية شيعية، جرى دمجها رسميًا ضمن قوات الأمن العراقية، ويضم عددًا من الفصائل المتحالفة مع إيران.

المصدر / وكالات