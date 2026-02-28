"أنصار الله" : العدوان على إيران يهدف إلى كسر معادلة الردع

أدانت حركة أنصار الله اليمنية العدوان الأمريكي – الإسرائيلي الإجرامي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكداً أن هذا العدوان يهدف إلى كسر معادلة الردع تمهيدًا لاستهداف الجميع.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في الحركة في بيان، صدر عنه اليوم، أن هذا العدوان السافر جريمة كبرى مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة، وخروج فاضح عن القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف حقيقة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كقوتين عدوانيتين لا تعبآن بالقوانين ولا بالقيم الإنسانية.

وعبر المجلس عن تضامنه الكامل والثابت مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكداً على حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقلال قرارها.

وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير وما قد يترتب عليه من انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة.



وأشار المجلس، إلى أن استهداف إيران يأتي بسبب موقفها المبدئي وهويتها الإسلامية وخيارها المستقل ورفضها الخضوع للهيمنة الأمريكية والصهيونية، ووقوفها الصلب إلى جانب قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمها الواضح لقوى المقاومة في مواجهة الاحتلال.

واعتبر هذا العدوان خطوة متقدمة ضمن مشروع أمريكي–إسرائيلي يستهدف إخضاع المنطقة وتمكين الكيان الإسرائيلي من فرض هيمنته، وهو ليس موجهاً ضد إيران وحدها، بل يشكل مقدمة لمخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة وتجريدها من عناصر قوتها، عبر ضرب أحد أهم العوائق الاستراتيجية أمام توسع المشروع الصهيوني.

وشدد المجلس على أن التمادي الأمريكي–الإسرائيلي لن يحقق الأمن للكيان الصهيوين، وأن توسيع دائرة الاستهداف لن ينتج عنه إلا توسيع دائرة المواجهة وتعزيز وتصعيد مسار المقاومة، وأن شعوب المنطقة لن تقبل بفرض معادلات الهيمنة بالقوة.

وحذر دولَ المنطقة من التعامل مع هذا العدوان باعتباره شأنًا بعيدًا عنها، مؤكدًا أن استهداف إيران يهدف إلى كسر معادلة الردع تمهيدًا لاستهداف الجميع، وأن أي صمت أو رهان على الحماية الأمريكية هو رهان خاسر يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والفوضى ويمنح الكيان الإسرائيلي فرصة أوسع لتنفيذ مخططاته.

ودعا المجلس السياسي الأعلى شعوب وأحرار الأمة وقواها الحية وعلماءها ونخبها إلى التحرك في موقف واضح ومسؤول تجاه هذا العدوان الأمريكي–الإسرائيلي، وإفشال أهدافه وغاياته، وتعزيز وحدة الموقف في مواجهة الخطر المشترك الذي يهدد حاضر الأمة ومستقبلها.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي للانعقاد ومناقشة هذا العدوان الخطير على المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين