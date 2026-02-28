"الوعد الصادق 4".. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وتقصف قواعد أميركية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح السبت، بدء عملية "الوعد الصادق 4" العسكرية، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف السيادة الإيرانية، في تصعيد غير مسبوق امتد ليشمل إطلاق صواريخ باتجاه عدد من القواعد الأمريكية في دول الخليج ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة 747 آخرين بجروح في 24 محافظة جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، مجتبى خالدي، في تصريحات نقلتها وكالة وكالة مهر للأنباء، إن الغارات التي بدأت في ساعات الصباح الأولى استهدفت مواقع في أكثر من 20 مدينة إيرانية، مشيرًا إلى أن جميع كوادر الهلال الأحمر تواصل أعمالها الميدانية في المناطق المتضررة.

وحذر خالدي المواطنين من الاقتراب من المواقع التي تعرضت للقصف، داعيًا إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي إن طهران، "كما كانت مستعدة للتفاوض، فهي اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للدفاع"، مؤكدة أن "الوقت قد حان للدفاع عن الوطن والتصدي للاعتداء العسكري".

وأكد التلفزيون الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه عدة دول خليجية، بينها قطر والسعودية والكويت والبحرين.

نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع قوله إن إيران بدأت جولة جديدة من الهجمات على مقار سرية للموساد والعسكريين الأمريكيين.

وأفادت وكالة رويترز، بأن الحرس الثوري الإيراني يمنع السفن من عبور مضيق هرمز، بحسب بث للحرس موجه إلى سفن تستقبل بثا عالي التردد بالمنطقة.

وكانت قوات الاحتلال والولايات المتحدة قد بدأتا، صباح يوم السبت، هجومًا عسكريًا على إيران تحت اسم “زئير الأسد”، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق “عمليات قتالية واسعة النطاق” ضد أهداف داخل إيران.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لقناة "إن بي سي نيوز" إن جيش الاحتلال استهدف 3 مواقع كان يتجمع فيها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى.

وقال جيش الاحتلال إن نحو 200 مقاتلة حربية إسرائيلية شنت غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، فيما وصفت العملية بأنها "أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو اكتملت".

وأضاف أنه هاجم 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، وفق خطة محكمة وبناء على معلومات استخبارية.

وقال ترامب، في إعلانه عن الهجوم، إن بلاده تسعى إلى “تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعته الصاروخية بالأرض وإبادة أسطوله البحري”.

في المقابل، أعلنت إسرائيل فرض “حالة طوارئ خاصة وفورية” في جميع أنحاء البلاد، بينما توعدت إيران بـ“رد قاسٍ” على الهجوم، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وفي البحرين، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من منطقة الجفير التي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان سماع دوي انفجارات قوية في مدينتي أبوظبي ودبي في دولة الإمارات، فيما أعلنت الهيئة العامة القطرية للطيران المدني تعليقًا مؤقتًا لحركة الملاحة الجوية في قطر عقب تعرضها لهجمات.



وفي السعودية، أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب رصد رشقات صاروخية إيرانية، قالت طهران إنها تأتي ردًا على هجوم إسرائيلي استهدف العاصمة طهران ومدنًا إيرانية أخرى.

بدورها، أكدت وكالة "نورنيوز" الإيرانية إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أعلنت واشنطن و"تل أبيب" تنفيذ هجوم مشترك على إيران، حيث أفادت وكالة أنباء فارس بسماع انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى. ونقلت شبكة الجزيرة عن مسؤول أمريكي تأكيده مشاركة الولايات المتحدة في ضربات مشتركة مع "إسرائيل" ضد أهداف إيرانية، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء الهجوم على إيران.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد تشهده المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.

المصدر / فلسطين أون لاين/ متابعة خاصة