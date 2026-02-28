مسؤول إيراني يهدد أمريكا و"إسرائيل": بدأتم مساراً لم تعد نهايته في أيديكم

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، الولايات المتحدة و"إسرائيل"، عقب القصف المشترك الذي استهدف العاصمة الإيرانية وعدة مدن محيطة.

وقال عزيزي في تصريحات صحفي، يوم السبت "لقد حذّرنا من قبل، وها أنتم الآن بدأتم مساراً لم تعد نهايته في أيديكم".

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي

وفي هذا السياق، قال مسؤول إيراني إن طهران تستعد لرد ساحق على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد المسؤول الايراني لوكالة "رويترز"، أن الضربة الاسرائيلية الأمريكية استهدفت عدة وزارات في جنوب طهران.

وشنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجوما مشتركا على إيران، وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بدوي انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن في أنحاء البلاد. وأعلن مسؤول أمريكي لشبكة الجزيرة أن الولايات المتحدة شنت ضربات مشتركة مع "إسرائيل" ضد إيران، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء الهجوم على إيران.



المصدر / فلسطين أون لاين