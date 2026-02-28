فلسطين أون لاين

28 فبراير 2026 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

ونفذ الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة، وتجاه مواصي مدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على المناطق الشرقية لشمالي القطاع.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة إن 9 شهداء و 19 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 628 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,686 إصابة، بينما بلغ حالات الانتشال 735 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى  72,095 شهيدًا و171,784 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
