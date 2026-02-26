سامسونغ تكشف عن شاشة تحمي خصوصيتك في Galaxy S26 Ultra

أعلنت شركة سامسونغ رسميًا خلال فعالية إطلاق سلسلة Galaxy S26 عن ميزة جديدة في شاشة هاتفها الرائد Galaxy S26 Ultra تهدف لحماية خصوصية المستخدمين ومنع ظاهرة التلصص الجانبي.

الميزة، التي أطلقت عليها الشركة اسم Black Matrix، تتيح تفعيل "وضع الخصوصية" لكل تطبيق بشكل منفصل، بحيث يظل المحتوى واضحًا فقط لمن ينظر مباشرة إلى الشاشة، بينما يصبح ضبابيًا عند النظر من الزوايا الجانبية. وتعتمد التقنية على استخدام نوعين من البكسلات، الضيقة والعريضة، لتضييق مسار الضوء عند تفعيل الوضع، وإرجاع الإضاءة الطبيعية عند إيقافه.

ومن أبرز قدرات هذه الميزة، إمكانية تخصيصها حسب التطبيق، حيث يمكن تفعيلها دائمًا لتطبيقات المراسلة أو الخدمات البنكية، مع إبقائها معطلة للتطبيقات الأقل حساسية. كما تسمح بتعتيم الإشعارات عند عرضها من زاوية جانبية، ويوجد خيار "أقصى حماية للخصوصية" لتعزيز الحجب عبر زيادة الظلال وتقليل المناطق الساطعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه سامسونغ لدمج عناصر الخصوصية مباشرة في العتاد، بدل الاعتماد على ملصقات خارجية، في سياق سباق متزايد بين الشركات لتقديم حماية أكثر تطورًا في مواجهة المخاوف المتنامية بشأن أمن البيانات في الأماكن العامة.

المصدر / وكالات