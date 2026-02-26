تبادل المعتقلين بين الدروز والحكومة السورية بوساطة دولية

بدأت صباح اليوم الخميس عند نقطة المتونة في ريف السويداء عملية تبادل للمعتقلين بين الحكومة السورية وجماعة الشيخ الدرزي حكمت الهجري.

وذكرت مصادر أن فرق الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر تتواجد في المنطقة لتسهيل العملية، التي تشمل إطلاق سراح 61 معتقلًا من الفصائل المسلحة في السويداء مقابل نحو 25 عنصرًا أمنيًا.

وقالت مديرية إعلام السويداء: إن جميع المعتقلين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، وإن خطوة التبادل تهدف لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة.

وتأتي العملية بعد وساطة أمريكية بين زعيم الدروز حكمت الهجري والحكومة، لتسوية ملف المعتقلين منذ أحداث يوليو 2025، التي شهدت مواجهات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل تدخل القوات الحكومية، ما أدى لاحقًا إلى تشكيل مجموعة "الحرس الوطني" تحت إشراف الهجري، وانضمام بعض مقاتلي "رجال الكرامة".

ويُعد هذا التبادل امتدادًا لعمليات سابقة محلية بين العشائر في السويداء، ويأتي ضمن جهود لتخفيف التوتر في المحافظة التي تضم أقلية درزية، ويؤكد استمرار دور الهجري كمرجعية محلية مسلحة خارج سيطرة الحكومة في بعض مناطق السويداء.

المصدر / وكالات