مفاوضات أميركية إيرانية في جنيف.. وطهران تؤكد سلمية برنامجه النووي

26 فبراير 2026 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بفتوى المرشد التي تحرّم السلاح النووي

انطلقت في جنيف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، وسط تأكيد إيراني متكرر بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بفتوى المرشد التي تحرّم السلاح النووي، متهماً "إسرائيل" بتأجيج الصراعات الإقليمية، ومشيراً إلى أن احتجاجات يناير كانت "محاولة لإسقاط النظام".

ووصل الوفد الإيراني إلى الممثلية العُمانية التي تتولى الوساطة، حيث نقل وزير الخارجية عباس عراقجي مقترحاً إيرانياً جديداً قالت طهران إنه يبدد "الذرائع الأميركية" بشأن برنامجها النووي. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن التناقض في الموقف الأميركي يعقّد المسار الدبلوماسي.

وفي الجانب الأميركي، أكدت مصادر لرويترز مشاركة المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات، رغم وصف واشنطن إيران بأنها "تهديد كبير". ويرى عراقجي أن الاتفاق "قريب" إذا توافرت الإرادة السياسية.

وتأتي المفاوضات بالتوازي مع تعزيزات أميركية واسعة في الخليج، شملت نشر حاملتي الطائرات "فورد" و"لينكولن"، في رسالة ضغط واضحة تزامناً مع تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من "عواقب خطيرة" إذا استمرت إيران في تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

