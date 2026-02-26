مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

ومن جهتها، قالت مؤسسة القدس الدولية إن أكثر من 65 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2025، بزيادة تُقدَّر بـ22% مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت القوات الإسرائيلية ومستوطنيها اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين