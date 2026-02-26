طقس فلسطين: أجواء غائمة وشديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة، ويكون البحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 50 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأحد، غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد، فضلا عن ارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين