بالصور 40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

25 فبراير 2026 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
...
في اليوم الثامن من رمضان... الآلاف يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى آلاف المصلين، مساء يوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت مصادر مقدسية، إن 40 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

طالع المزيد: مع دخول شهر رمضان... إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى تُفاقم التوتر وتقيّد حضور المصلين

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يمنع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

photo_2026-02-25_20-49-52.jpg

أفادت محافظة القدس الشريف، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية الحقوق الدينية والمدنية للفلسطينيين.

وأوضحت المحافظة، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 250 قرار إبعاد عن الحرم الشريف، في محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم.

photo_2026-02-25_20-52-20 (2).jpg
photo_2026-02-25_20-52-17.jpg
photo_2026-02-25_20-52-19.jpg
 

