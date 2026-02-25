مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت دائرة مكافحة المخدرات بالشرطة، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في محافظة رفح.

وأوضحت مكافحة المخدرات، في بيان صحافي، أنها تابعت عدداً من المشتبه بهم حيث جرى توجيه قوة مشتركة مع المباحث العامة من إلى المكان لمتابعة المشتبهين ورصد حركتهم.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، ومصادرة نحو 9 آلاف حبة من حبوب "الترامادول" الحمراء والبيضاء.

وأكدت مكافحة المخدرات أنها قامت بتحويل المشتبه بهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت على استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع، مشددة على أن محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.