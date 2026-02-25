الإعلامي الحكومي: معوقات إسرائيلية وراء توقف المطبخ العالمي في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن توقف المطبخ المركزي العالمي يأتي في سياق معيقات ميدانية جسيمة فرضها الاحتلال، مشيرًا إلى مخاوف مشروعة لدى المواطنين حول تداعيات إنسانية محتملة.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، إن هذه المعوقات ناجمة عن تقليص عدد الشاحنات المخصّصة لإدخال المواد التموينية من 25 شاحنة يومياً إلى 5 شاحنات فقط، ما أضعف القدرة التشغيلية للمطبخ بشكل حاد وهدد استمرارية خدماته الغذائية التي يستفيد منها آلاف المواطنين يومياً.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بضغوط تُمارس على المطبخ لشراء المواد الخام من داخل "إسرائيل"، بعد أن كانت المواد تصل عبر شحنات قادمة من مصر، الأمر الذي يغيّر طبيعة الإمداد الإنساني ويرفع كلفته، ويضع عراقيل إضافية أمام استمرار العمل الإغاثي وفق الآليات السابقة.

وحذر المكتب الحكومي، من أن قطاع غزة يقف أمام مؤشرات أزمة إنسانية متفاقمة في حال استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات، مؤكدًا أن مسؤولية منع هذه الأزمة تقع على عاتق الاحتلال الذي يقيّد الإمدادات الإنسانية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماته تجاه السكان المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي، عن قرارها وقف جميع عمليات الطهي في قطاع غزة، اعتباراً من يوم الجمعة 27 فبراير 2026، وحتى إشعار آخر.

ويشمل التوقف جميع المطابخ المركزية و"التكيات" الخيرية التابعة للمنظمة والموزعة في مختلف مناطق قطاع غزة، والتي يعتمد عليها عشرات الآلاف من السكان في الحصول على وجباتهم اليومية.

وحذرت جهات محلية ودولية من أن هذا القرار سيعمق أزمة المجاعة القائمة، خاصة أن المنظمة كانت توفر ملايين الوجبات والأرغفة بشكل دوري للعائلات التي فقدت مصادر دخلها.