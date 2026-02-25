لبيد يتبنى رؤية "إسرائيل الكبرى": حدودنا توراتية تمتد من "النيل إلى الفرات"

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد دعمه لمخطط “إسرائيل الكبرى” الذي يتبنى الاستيلاء على المنطقة العربية من نهري الفرات إلى النيل، بزعم أن “الحدود التوراتية لأرض إسرائيل واضحة”.

وقال لبيد: “عقد ملكيتنا على أرض إسرائيل هو الكتاب المقدس، وبالتالي فإن الحدود هي حدود الكتاب المقدس”.

وأُعلنت دولة "إسرائيل" بالعام 1948 على جزء من أرض فلسطين التي احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف المواطنين، وأكملت احتلال البقية بالعام 1967، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية، وحتى اليوم لم تعلن "إسرائيل" حدودها.

وكان لبيد يعلق في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إنه لا يرى بأسا في استيلاء "إسرائيل" على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وسُئل لبيد: “قال السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" هاكابي إنه يدعم سيطرة إسرائيلية على المنطقة من النيل إلى الفرات وهذا يعني السيطرة على لبنان والأردن وسوريا، هل تدعم هذا أم أنك تعتقد أنه يجب وقفه؟”.

فأجاب زعيم المعارضة: “لدي جدال على المستوى الكتابي حول ما كانت (عليه) الحدود الأصلية لأرض إسرائيل”.

وتابع: “أنا أدعم أي شيء يسمح لليهود بأرض واسعة وقوية وملاذ آمن لنا ولأطفالنا ولأحفادنا، هذا ما أؤيده”.

وعندما سئل: “كم المساحة؟”، أجاب: “قدر الإمكان”، ولدى سؤاله: “حتى العراق؟” أجاب لبيد: “النقاش يتعلق بالأمن. موقف هناك مستقبل (حزبه الذي يترأسه) واضح جدا – الصهيونية مبنية على الكتاب المقدس، وتفويضنا على أرض "إسرائيل" كتابي، والحدود التوراتية لأرض "إسرائيل" واضحة”.

وأضاف: “هناك أيضا اعتبارات تتعلق بالأمن والسياسة والوقت. لقد كنا في المنفى لمدة 2000 عام، هناك اعتبارات عملية هنا. بعيدا عن الاعتبارات العملية، أعتقد أن كوشاننا على أرض إسرائيل هو الكتاب المقدس، وبالتالي فإن الحدود هي حدود الكتاب المقدس”.

وعندما سئل عما إذا كان يدعم أرض “إسرائيل الكبرى” من حيث المبدأ، أجاب: “الأرض الكبرى والعظمى إسرائيل واسعة وواسعة قدر الإمكان، ضمن حدود الأمن الإسرائيلي والاعتبارات السياسية الإسرائيلية”.

المصدر / وكالات