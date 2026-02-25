دراسة تكشف وجود جزيئات بلاستيك داخل أورام البروستاتا

فلسطين أون لاين

25 فبراير 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
كشفت دراسة تجريبية حديثة عن وجود جزيئات بلاستيكية داخل غدد البروستاتا لدى أغلب المصابين بسرطان البروستاتا، مع تركيز أعلى داخل الأنسجة السرطانية مقارنة بالأنسجة السليمة المجاورة.

ووفق نتائج الدراسة، التي ستُعرض هذا الأسبوع في ندوة الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري حول سرطانات الجهاز البولي التناسلي، بلغ متوسط كمية البلاستيك داخل الأورام نحو 40 ميكروغرامًا لكل غرام من الأنسجة، مقابل 16 ميكروغرامًا لكل غرام في الأنسجة الطبيعية، أي أكثر من ضعف الكمية.

وقالت الدكتورة ستايسي لوب من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، قائدة الدراسة، إن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين الجزيئات البلاستيكية وسرطان البروستاتا، لكنها تشير إلى أن التعرض المستمر للجزيئات الدقيقة قد يؤثر على الصحة، مستندة إلى دراسات تربطها بأمراض مثل القلب والخرف.

وأضافت لوب: "توفر هذه الدراسة دليلاً أوليًا على أن التعرض للبلاستيك الدقيق قد يكون عاملاً خطراً محتملاً في الإصابة بسرطان البروستاتا".

المصدر / وكالات
#دراسة #سرطان البروستاتا #الأنسجة السرطانة

